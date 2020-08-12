FESTA IN DISCOTECA ALLA PLAYA DI CATANIA: ACCERTATI 7 POSITIVI
Sono sette i ragazzi risultati positivi al coronavirus a seguito della festa andata in scena alla Playa di Catania, nella quale erano presenti oltre 1000 persone.
Dopo esser andato al party serale dello scorso 22 luglio, un diciassettenne si era infatti recato al pronto soccorso risultando così positivo al covid-19. Fra i contagiati anche il padre del ragazzo, che aveva trasportato il figlio al nosocomio più vicino.
Il bilancio, tuttavia, non è ancora definitivo. In quarantena attualmente risultano 29 persone e 57 in isolamento preventivo per contatti con il primo positivo
Intanto prosegue il lavoro dell’Asp di Catania per ricostruire i movimenti del ragazzo e degli altri soggetti positivi. A seguito della scoperto del caso, sono state centinaia le chiamate al centralino dell’azienda etnea per avere chiarimente.