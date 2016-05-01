Festa Red Sox: doppia vittoria al Warriors Field

Bella (e importante) vittoria contro la Nuova Pianorese Bologna

Si è conclusa oggi la 10° partita di campionato di seria A baseball che ha visto giocare in casa i Paternò Red Sox Baseball contro la Nuova Pianorese Bologna. Doppia vittoria al Warriors Field per i paternesi che, con gli ottimi risultati ottenuti, sono riusciti a guadagnare il primo posto in classifica a pari punti con l’Imola; registrando un totale di 7 vittorie e 3 sconfitte.

La gara di sabato 30 aprile si è conclusa con il risultato di 13 a 7, dopo una partenza a rilento in cui la difesa non è riuscita a sostenere il lanciatore Giuseppe D’Ignoti. Successivamente l’attacco paternese ha cominciato a macinare punti, non lasciando più spazio agli avversari.

Degno di nota l’eccellenza dei battitori entrati in partita, tra questi un plauso particolare a Diego Botta autore di 4 valide su 5 turni che lo proietta nei primi posti della classica dei battitori a livello nazionale.

Ottima anche la partita di domenica anche se dal risultato più chiuso terminata, infatti, al 9 inning con il punteggio di 3 a 1. Per 7 inning il lanciatore Salvatore Sciacca è riuscito a tenere a zero gli avversari e, anche questa volta, a chiudere la partita è stato Franklin Torres che ha guadagnato un’altra salvezza.

Unisona la dichiarazione del manager della squadra, Riccardo Messina, e del Presidente, Nunzio Botta, che affermano di essere molto soddisfatti dei risultati ottenuti e dell’ottimo lavoro effettuato dalla fase offensiva. Difatti, l’attacco di quest’anno gira in perfetta armonia e auspicano in un potenziamento entro la fine del campionato.

Prossimo appuntamento sabato 7 maggio quando, a Verona, i ragazzi paternesi giocheranno un doppio incontro.