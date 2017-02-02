Festa di Sant'Agata 2017 - Programma
VENERDI' 03 FEBBRAIOOre 7,30 e 10 – Nella Basilica Cattedrale SS. MesseOre 12 – Processione per l’offerta della cera dalla Chiesa di S. Agata alla Fornace allaBasilica Cattedrale. Parteciperanno S. E....
VENERDI' 03 FEBBRAIO
Ore 7,30 e 10 – Nella Basilica Cattedrale SS. Messe
Ore 12 – Processione per l’offerta della cera dalla Chiesa di S. Agata alla Fornace alla
Basilica Cattedrale. Parteciperanno S. E. mons. Arcivescovo, i Capitoli delle Basiliche
Cattedrale e Collegiata, il Clero, gli alunni del Seminario Arcivescovile, il Prefetto, il
Sindaco con la giunta, il Presidente del Consiglio Comunale con i Consiglieri, il Magnifico
Rettore, gli Ordini Equestri Pontifici, il Sovrano Militare Ordine di Malta, l’Ordine Equestre
del Santo Sepolcro di Gerusalemme, le Autorità militari nonché i Gonfaloni della Città,
della Città metropolitana e dell’Ateneo seguiti dalle storiche berline del Senato e dai Cerei.
Riflessioni dettate dai coniugi Lazzaro e Litrico. In Cattedrale solenne “Te Deum”,
composto e diretto dal M° mons. Nunzio Schilirò, eseguito dalla “Cappella Musicale del
Duomo”, all’organo il M° can. Giuseppe Maieli.
SABATO 4 FEBBRAIO
Ore 5 – Nella Basilica Cattedrale recita del Rosario ed esposizione delle Sacre Reliquie
Ore 6 – “Messa dell’Aurora” celebrata da S. E. mons. Arcivescovo. Al termine
l’Arcivescovo benedirà le Corone del Rosario per la preghiera guidata dagli “Amici del
Rosario”
Ore 7 – In piazza Duomo riflessioni di mons. Barbaro Scionti, delegato arcivescovile della
Basilica Cattedrale, che insieme ai “devoti” darà inizio alla processione delle Sacre
Reliquie di S. Agata da Porta Uzeda. Davanti all’Icona della Madonna della Lettera S. E.
mons. Arcivescovo offrirà alla Santa Patrona il tradizionale cero. Davanti alla cappella del
SS. Salvatore in via Dusmet, omaggio dell’Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto.
La processione proseguirà per le vie Calì, piazza Cutelli, via Vittorio Emanuele, piazza dei
Martiri, dove renderanno omaggio i disabili, via VI Aprile, della Libertà, piazza Iolanda. In
detta piazza riflessioni del rev.do can. Antonino La Manna, canonico della cattedrale e
parroco in San Pietro ad Adrano La processione continua per le vie Umberto, Grotte
Bianche, piazza Carlo Alberto; dinanzi al Santuario della SS. Annunziata al Carmine
omaggio dei Padri Carmelitani, riflessioni del P. Francesco Collodoro O.C., vicario
foraneo; indi prosegue verso piazza Stesicoro dove S.E. mons. Arcivescovo si rivolgerà
ai fedeli per il tradizionale messaggio alla Città. La comunità cristiana catanese, nei
luoghi tradizionalmente riconosciuti del martirio di S. Agata, rinnova solennemente
le promesse battesimali.
Lungo la salita dei Cappuccini e piazza S. Domenico le Sacre Reliquie raggiungeranno la
Chiesa di S. Agata la Vetere. Celebrazione dei Primi Vespri della solennità di S. Agata,
presiede mons. Carmelo Smedila, vicario foraneo, partecipano i Presbiteri e Diaconi del
primo Vicariato. La processione prosegue per le vie Plebiscito, Vittorio Emanuele, piazza
Risorgimento, via Aurora, Palermo, piazza Palestro, via Garibaldi, Plebiscito, Dusmet e
rientro in Duomo da Porta Uzeda.
DOMENICA 5 FEBBRAIO – Solennità di S. Agata
Ore 7,30 e 08,30 – SS. Messe nella Chiesa di S. Agata alla Badia
Ore 10 – Le Autorità con i Gonfaloni della Città, della Provincia e dell’Università da
Palazzo degli Elefanti si recheranno in Cattedrale
Ore 10,15 – Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Agostino Vallini, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma, Sua EccellenzaMons. Arcivescovo, gli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi di Sicilia, i Canonici, il Clero e il Seminario muoveranno in corteo liturgico dal Palazzo Arcivescovile fino alla BasilicaCattedrale per il Solenne Pontificale. Il servizio liturgico sarà curato dagli alunni del Seminario Arcivescovile; la Cappella Musicale del Duomo, diretta dal M° Mons. NunzioSchilirò, all’organo il M° Can. Giuseppe Maieli
Ore 16 – S. Messa presieduta da S. E. R. mons. Giovanni Accolla, Arcivescovo
metropolita di Messina
Ore 17 – Processione delle Sacre Reliquie per via Etnea; Sua Eminenza il Cardinale e
l’Arcivescovo seguiranno la processione, guidando alcuni momenti di preghiera, fino a
piazza Stesicoro; dinanzi alla Basilica Collegiata omaggio floreale del Capitolo e dei soci
del Circolo Cittadino S. Agata; la processione prosegue per via Caronda, piazza Cavour;
in detta piazza omaggio floreale dell’Associazione S. Agata al Borgo. Indi si prosegue per
via Etnea, Sangiuliano, Crociferi; dinanzi alla Chiesa di S. Benedetto omaggio floreale
delle Monache, si prosegue per piazza S. Francesco d’Assisi, via della Lettera, Garibaldi,
piazza Duomo.
Al rientro in Cattedrale, celebrazione di benedizione e di ringraziamento
In occasione della Festa di Sant'Agata, la Metropolitana di Catania osserverà orari eccezionali.
Venerdì 3 e sabato 4 febbraio tutta la linea Metro sarà aperta dalle 6:40 del mattino fino a mezzanotte.
Domenica 5 febbraio invece sarà attiva dalle ore 9:00 fino alle 2:00 di lunedì 6 febbraio.
Quest'anno, anche grazie all'apertura delle nuove stazioni di STESICORO e GIOVANNI XXIII, la Metro rappresenta un'ottima alternativa per muoversi nel centro cittadino e seguire "Metro per Metro" il cuore delle festività agatine.