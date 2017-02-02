Festa di Sant'Agata 2017 - Programma

VENERDI' 03 FEBBRAIOOre 7,30 e 10 – Nella Basilica Cattedrale SS. MesseOre 12 – Processione per l’offerta della cera dalla Chiesa di S. Agata alla Fornace allaBasilica Cattedrale. Parteciperanno S. E....

VENERDI' 03 FEBBRAIO

Ore 7,30 e 10 – Nella Basilica Cattedrale SS. Messe

Ore 12 – Processione per l’offerta della cera dalla Chiesa di S. Agata alla Fornace alla

Basilica Cattedrale. Parteciperanno S. E. mons. Arcivescovo, i Capitoli delle Basiliche

Cattedrale e Collegiata, il Clero, gli alunni del Seminario Arcivescovile, il Prefetto, il

Sindaco con la giunta, il Presidente del Consiglio Comunale con i Consiglieri, il Magnifico

Rettore, gli Ordini Equestri Pontifici, il Sovrano Militare Ordine di Malta, l’Ordine Equestre

del Santo Sepolcro di Gerusalemme, le Autorità militari nonché i Gonfaloni della Città,

della Città metropolitana e dell’Ateneo seguiti dalle storiche berline del Senato e dai Cerei.

Riflessioni dettate dai coniugi Lazzaro e Litrico. In Cattedrale solenne “Te Deum”,

composto e diretto dal M° mons. Nunzio Schilirò, eseguito dalla “Cappella Musicale del

Duomo”, all’organo il M° can. Giuseppe Maieli.

SABATO 4 FEBBRAIO

Ore 5 – Nella Basilica Cattedrale recita del Rosario ed esposizione delle Sacre Reliquie

Ore 6 – “Messa dell’Aurora” celebrata da S. E. mons. Arcivescovo. Al termine

l’Arcivescovo benedirà le Corone del Rosario per la preghiera guidata dagli “Amici del

Rosario”

Ore 7 – In piazza Duomo riflessioni di mons. Barbaro Scionti, delegato arcivescovile della

Basilica Cattedrale, che insieme ai “devoti” darà inizio alla processione delle Sacre

Reliquie di S. Agata da Porta Uzeda. Davanti all’Icona della Madonna della Lettera S. E.

mons. Arcivescovo offrirà alla Santa Patrona il tradizionale cero. Davanti alla cappella del

SS. Salvatore in via Dusmet, omaggio dell’Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto.

La processione proseguirà per le vie Calì, piazza Cutelli, via Vittorio Emanuele, piazza dei

Martiri, dove renderanno omaggio i disabili, via VI Aprile, della Libertà, piazza Iolanda. In

detta piazza riflessioni del rev.do can. Antonino La Manna, canonico della cattedrale e

parroco in San Pietro ad Adrano La processione continua per le vie Umberto, Grotte

Bianche, piazza Carlo Alberto; dinanzi al Santuario della SS. Annunziata al Carmine

omaggio dei Padri Carmelitani, riflessioni del P. Francesco Collodoro O.C., vicario

foraneo; indi prosegue verso piazza Stesicoro dove S.E. mons. Arcivescovo si rivolgerà

ai fedeli per il tradizionale messaggio alla Città. La comunità cristiana catanese, nei

luoghi tradizionalmente riconosciuti del martirio di S. Agata, rinnova solennemente

le promesse battesimali.

Lungo la salita dei Cappuccini e piazza S. Domenico le Sacre Reliquie raggiungeranno la

Chiesa di S. Agata la Vetere. Celebrazione dei Primi Vespri della solennità di S. Agata,

presiede mons. Carmelo Smedila, vicario foraneo, partecipano i Presbiteri e Diaconi del

primo Vicariato. La processione prosegue per le vie Plebiscito, Vittorio Emanuele, piazza

Risorgimento, via Aurora, Palermo, piazza Palestro, via Garibaldi, Plebiscito, Dusmet e

rientro in Duomo da Porta Uzeda.

DOMENICA 5 FEBBRAIO – Solennità di S. Agata

Ore 7,30 e 08,30 – SS. Messe nella Chiesa di S. Agata alla Badia

Ore 10 – Le Autorità con i Gonfaloni della Città, della Provincia e dell’Università da

Palazzo degli Elefanti si recheranno in Cattedrale

Ore 10,15 – Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Agostino Vallini, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma, Sua EccellenzaMons. Arcivescovo, gli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi di Sicilia, i Canonici, il Clero e il Seminario muoveranno in corteo liturgico dal Palazzo Arcivescovile fino alla BasilicaCattedrale per il Solenne Pontificale. Il servizio liturgico sarà curato dagli alunni del Seminario Arcivescovile; la Cappella Musicale del Duomo, diretta dal M° Mons. NunzioSchilirò, all’organo il M° Can. Giuseppe Maieli

Ore 16 – S. Messa presieduta da S. E. R. mons. Giovanni Accolla, Arcivescovo

metropolita di Messina

Ore 17 – Processione delle Sacre Reliquie per via Etnea; Sua Eminenza il Cardinale e

l’Arcivescovo seguiranno la processione, guidando alcuni momenti di preghiera, fino a

piazza Stesicoro; dinanzi alla Basilica Collegiata omaggio floreale del Capitolo e dei soci

del Circolo Cittadino S. Agata; la processione prosegue per via Caronda, piazza Cavour;

in detta piazza omaggio floreale dell’Associazione S. Agata al Borgo. Indi si prosegue per

via Etnea, Sangiuliano, Crociferi; dinanzi alla Chiesa di S. Benedetto omaggio floreale

delle Monache, si prosegue per piazza S. Francesco d’Assisi, via della Lettera, Garibaldi,

piazza Duomo.

Al rientro in Cattedrale, celebrazione di benedizione e di ringraziamento

In occasione della Festa di Sant'Agata, la Metropolitana di Catania osserverà orari eccezionali.

Venerdì 3 e sabato 4 febbraio tutta la linea Metro sarà aperta dalle 6:40 del mattino fino a mezzanotte.

Domenica 5 febbraio invece sarà attiva dalle ore 9:00 fino alle 2:00 di lunedì 6 febbraio.

Quest'anno, anche grazie all'apertura delle nuove stazioni di STESICORO e GIOVANNI XXIII, la Metro rappresenta un'ottima alternativa per muoversi nel centro cittadino e seguire "Metro per Metro" il cuore delle festività agatine.