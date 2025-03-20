FESTE ABUSIVE CON DJ E BAR: SANZIONI PER 23.000 EURO A DUE CLUB PRIVE' DI PEDARA E NICOLOSI

Organizzavano vere e proprie serate danzanti, con tanto di servizio bar, dj muniti di consolle e pubblicità diramata tramite i propri siti internet e i vari social network.È quanto contestato dalla Po...

Organizzavano vere e proprie serate danzanti, con tanto di servizio bar, dj muniti di consolle e pubblicità diramata tramite i propri siti internet e i vari social network.

È quanto contestato dalla Polizia di Stato ai presidenti di due club privé di Pedara e Nicolosi.

Gli accertamenti, condotti dagli agenti della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania, sono stati eseguiti al fine di verificare la regolarità della documentazione afferente ai circoli privati e prevista dalla normativa vigente.

All’interno di entrambi i locali è stata accertata la presenza di una vera e propria sala da ballo con musica da discoteca, avventori non regolarmente registrati e alcune decine di persone intente a ballare.

Gli agenti, inoltre, hanno trovato numerose persone a bere dei drink alcolici e superalcolici consegnati poco prima dal servizio bar.

Dai controlli eseguiti dai poliziotti è emerso come l’attività che le associazioni private avevano messo in piedi era del tutto riconducibile all’esercizio di pubblico spettacolo, con tanto di pubblicità su vari siti, appurando la mancanza di regolare tenuta del registro dei soci, l’ingresso indiscriminato degli avventori dietro pagamento del biglietto e il conseguente scopo di lucro.

Identificati gli avventori presenti all’interno, in entrambi i club, i poliziotti hanno constatato la mancata o irregolare registrazione di questi come soci.

Pertanto, non essendo in possesso delle relative autorizzazioni previste dalla legge, i due presidenti dei “circoli privati” sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, per aver dato luogo ad una serata danzante senza il sopralluogo della Commissione Comunale e sono stati contravvenzionati amministrativamente per essere sprovvisti di licenza del Questore per i pubblici spettacoli, nonché di SCIA comunale per la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché di alcoltest e tabella alcolemica.

Al presidente del club di Pedara è stata contestata anche la mancanza di SCIA sanitaria e l’impiego di due addetti alla sicurezza privi di decreto del Prefetto.

Anche i buttafuori sono stati sanzionati per aver esercitato la sopradetta attività senza il relativo decreto. Per quanto accertato sono state contestate complessivamente sanzioni amministrative per un totale di circa 23.000 euro