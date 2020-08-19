FESTE NELLE VILLE PER AGGIRARE LO STOP ALLE DISCOTECHE NELLE ISOLE EOLIE, SCATTANO DENUNCE

Nelle isole Eolie le discoteche sono chiuse e le feste danzanti si organizzano nelle mega ville.Ma per gli schiamazzi notturni scattano le proteste di villeggianti, turisti e isolani e arrivano i cara...

Ma per gli schiamazzi notturni scattano le proteste di villeggianti, turisti e isolani e arrivano i carabinieri, così scattano denunce e multe. A Filicudi, una festa è stata organizzata in una villa con assembramento e nel cuore della notte è stata sospesa dai carabinieri. Denunciati i due organizzatori sia per schiamazzi notturni sia per assembramento in violazione delle norme anti-Covid 19. Anche a Panarea era stata ideata una festa in villa con più di 100 persone : otto giovani, tra i 20 e i 22 anni, sono stati denunciati dai carabinieri alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto per disturbo del riposo dei vicini per la diffusione di musica ad alto volume mediante un potente impianto acustico, che è stato sequestrato.

