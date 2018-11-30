FESTIVITÀ DI SANTA BARBARA - SPOSTAMENTO RIENTRO POMERIDIANO
A cura di Redazione
30 novembre 2018 08:01
In occasione della festività di Santa Barbara, il consueto rientro pomeridiano dei dipendenti comunali non sarà effettuato, nella giornata di mercoledì 05 Dicembre 2018.
In via eccezionale detto rientro sarà effettuato nella giornata di giovedì 06 Dicembre 2018.