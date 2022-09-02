Fiamme al limite della carreggiata e fumo in strada: incendio in via Mongibello
Un incendio di rovi e sterpaglie si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, 02 settembre 2022.
Fiamme al limite della carreggiata e fumo in strada: sono le conseguenze dell’incendio divampato sulla via Mongibello , a causa del fuoco ad alcune sterpaglie.
Le fiamme si stanno sviluppando lungo la carreggiata e sprigionando una densa nube di fumo grigio provocando disagi alla circolazione stradale, la quale nel tratto interessato sta subendo dei rallentamenti.
Interventi che si potrebbero evitare se i Comuni facessero rispettare le ordinanze che impongono la pulizia dei terreni e se gli stessi proprietari, qualora non vi fossero ordinanze, si occupassero, di propria iniziativa, a rimuovere l’erba secca, principale causa degli incendi, tenendo i campi puliti.
Piccoli accorgimenti che eviterebbero superlavoro ai vigili del fuoco tenendoli a disposizione in caso di fatti più gravi.
Potrebbe capitare, infatti, che sia richiesto il loro intervento proprio mentre tutte le squadre sono fuori in altri interventi, specie nei periodi estivi a causa del caldo.