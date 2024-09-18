FIAMME IN UNA CASA A VIZZINI: VIGILI DEL FUOCO EROI SALVANO UOMO INTRAPPOLATO

Nel primo pomeriggio di ieri, un incendio si è sviluppato all'interno di un’abitazione a Vizzini, in via Liguria.Due Vigili del Fuoco volontari del Distaccamento di Vizzini, che si trovavano nelle vic...

Nel primo pomeriggio di ieri, un incendio si è sviluppato all'interno di un’abitazione a Vizzini, in via Liguria.

Due Vigili del Fuoco volontari del Distaccamento di Vizzini, che si trovavano nelle vicinanze liberi dal servizio, sono intervenuti ed hanno tratto in salvo un uomo di 40 anni che era rimasto intrappolato all'interno dell'abitazione, tra fumo e fiamme.

I due volontari, utilizzando estintori e una scala, sono riusciti a mettere in salvo l’uomo attraverso il balcone del primo piano.

Successivamente, l’uomo è stato affidato ai sanitari ed è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

L’incendio, che aveva già ampiamente interessato l’abitazione è stato domato dalla squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Caltagirone, che ha anche provveduto alla messa in sicurezza dello stabile.

Sul posto sono intervenuti anche i militari del locale Comando di Stazione dei Carabinieri e la Polizia Locale.