Fiera di settembre, chi vuole organizzarla? Ecco il bando

Una manifestazione che (probabilmente) andrebbe ripensata del tutto e soprattutto che non venga organizzata in appena un mese. Ma, intanto, ecco i termini per partecipare al Bando ed i costi degli stand

95047.it La data è stata individuata. Ed è quella che andrà dal 16 al 25 settembre. Il bando per l’organizzazione della “Fiera di settembre” è stato pubblicato: chi vuole parteciparvi può andare sull’Albo pretorio del Comune di Paternò e prenderne visione. C’è tempo (per partecipare) fino al prossimo 5 agosto. Potremmo stare qui a domandarci se organizzare il tutto - come accade sempre - in appena poco più di un mese non sia insufficiente ad allestire una manifestazione all’altezza o se non sia il caso di ripensare il senso di una Fiera che ha perso smalto rilanciandola con ben altro. Ma tant’è. Sembra che si voglia sempre stare a parlare delle stesse cose: per cui, tanto vale fermarsi alla cronaca dei fatti.

Nel bando, alla ditta aggiudicatrice viene chiesto di assumersi i seguenti obblighi:

Realizzazione degli spazi espositivi nell’area fieristica individuata;

Concorso con l’Ente organizzatore nella ricerca e gestione degli espositori, esonerando dall’eventuale non raggiungimento di un numero di adesioni tale da coprire tutti gli stands;

Assicurazione con massimali di almeno 500 mila euro a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile nei confronti di persone cose o animali, nonché a copertura dei rischi di incendio;

Organizzazione cerimonia di inaugurazione e relativa scenografia;

Servizio di vigilanza notturna e diurna;

Servizio hostess per accoglienza durante tutta la manifestazione;

Realizzazione e consegna a titolo gratuito a questo Ente di almeno 5 stands, completi di coperture, l’assegnazione senza oneri, a cura del Settore VII Attività produttive a favore di Enti benemeriti, associazioni o per altre attività che l’amministrazione vorrà promuovere;

Pulizia e manutenzione (nel periodo) dei bagni all’interno della villa comunale;

Servizio di amplificazione;

Servizio di assistenza tecnica;

Oneri derivanti dagli allacci alla rete elettrica e consumi;

Piano promo-pubblicitario adeguato alla portata dell’evento.

I requisiti (clicca per ingrandire):

Questo, invece, il costo degli stand (clicca per ingrandire):