Fieracavalli Verona 2026, bilancio positivo per la Sicilia: protagoniste le eccellenze ippiche

Bilancio positivo per l’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia. Rinnovato il protocollo sugli interventi assistiti con gli animali, nuove opportunità per la Tenuta Ambelia.

È abbastanza positivo il bilancio della partecipazione dell’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, guidato dal Commissario Straordinario Ignazio Mannino, all’edizione Fieracavalli Verona 2026. Una manifestazione di livello mondiale, che ha visto la partecipazione della Sicilia come protagonista in diverse attività.

A partire dal rinnovo del protocollo per la terapia con gli animali, con delle importanti modifiche, siglato durante il convegno sulla Tenuta Ambelia e gli interventi assistiti con gli animali.

«Gli interventi assistiti con gli animali sono importanti opportunità di cura, riabilitazione e inclusione – dichiara il Commissario Straordinario Ignazio Mannino – e la Sicilia è la seconda regione per numero di centri specializzati (11 nel territorio regionale) ed ha il 6,1% degli operatori a livello nazionale (893)».

Sono questi i dati di Digital Pet, la piattaforma nazionale che raccoglie i registri degli operatori degli interventi assistiti con gli animali e delle strutture in possesso di nullaosta.

Il protocollo d’intesa – siglato a Fieracavalli durante il convegno “La Tenuta Ambelia tra storia e cultura e l’evoluzione degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)” – tra Regione Siciliana, Veronafiere e Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, punta a rafforzare questa funzione attraverso la collaborazione strutturata tra istituzioni, formazione e ricerca scientifica.

L’accordo, che valorizza lo sviluppo dei luoghi d’incontro tra mondo equestre e persone con disabilità, vede in prima linea proprio l’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia.

«È il rilancio di un percorso già iniziato nella tenuta di Ambelia – continua Mannino – Il protocollo rafforza le azioni future, perché potremo avvalerci della collaborazione professionale e formativa di Fiera Verona e Fieracavalli per migliorare i processi in corso e potenziare il know how degli addetti agli interventi assistiti con i cavalli, con l’obiettivo di migliorare e ampliare il servizio offerto alle fasce pediatriche, agli adolescenti, ma anche agli adulti».

Una partecipazione ampiamente positiva, che ha portato il mondo ippico siciliano a confrontarsi con le altre Regioni d’Italia e non solo, senza mai sfigurare, anzi esportando le numerose eccellenze che ormai abbiamo nell’isola.

«Fieracavalli Verona è la massima espressione del mondo ippico italiano – conclude Mannino – e la nostra partecipazione in prima linea, con diverse attività svolte e portate avanti grazie anche all’Assessorato regionale all’Agricoltura, ci ha reso protagonisti e nello stesso tempo ci dà una maggiore consapevolezza nel continuare sulla strada intrapresa da qualche anno, certo che stiamo ponendo le basi per diversi progetti che daranno ancora più lustro alla nostra isola».