Film famosi anche come slot

Da quando il primo rapinatore con un braccio solo è stato introdotto al pubblico del gioco d'azzardo, le slot sono rimaste un elemento prezioso dei casinò, sia quelli tradizionali che quelli virtuali....

Da quando il primo rapinatore con un braccio solo è stato introdotto al pubblico del gioco d'azzardo, le slot sono rimaste un elemento prezioso dei casinò, sia quelli tradizionali che quelli virtuali. Attualmente, i giochi di slot sono stimolanti, interattivi, e hanno anche vari effetti sonori e visivi, ed è per questo che sono ancora incredibilmente popolari tra i giocatori.

Di fatto, però, non tutti i tipi di slot ricevono la stessa quantità di attenzione da parte dei giocatori. Si scopre che una particolare categoria di giochi di slot si distingue dal resto: quella delle slot ispirate ai film. Le slot ispirate ai film sono straordinariamente popolari e per una grande ragione. Ti sei mai chiesto quanto pagano bene le slot basate sui film? Ti confermiamo che danno ai giocatori la possibilità di ottenere grandi vincite mentre interagiscono con i loro personaggi cinematografici preferiti.

Poiché sono disponibili così tante slot a tema cinematografico, i giocatori potrebbero trovare difficile differenziare le slot con cui vale la pena di giocare dalle altre che non sono così convenienti. Per renderti più facile la scelta, abbiamo fornito alcuni consigli sulle slot con jackpot progressive e una guida pratica con alcune delle migliori slot ispirate ai film: continua a leggere se sei interessato.

Terminator 2

Uno dei classici del genere d'azione, Terminator, ha ispirato Microgaming a creare un intrigante gioco di slot. Interamente dedicata al tema di Terminator, la slot Terminator 2 presenta immagini autentiche tratte dal film stesso. Il gioco è una slot a cinque rulli e 243 modi per vincere, e ha anche diverse caratteristiche bonus.

Per sbloccare il round di free spins, è necessario allineare tre o più simboli Time Sphere Scatter in qualsiasi punto dei rulli. La modalità giri gratis dura 10 giri e, mentre è attiva, le linee di pagamento del gioco aumentano a 1024.

Un'altra caratteristica fantastica è la funzione T800, che può essere attivata randomicamente in qualsiasi giro non vincente. Mentre la funzione è attiva, tutti i simboli sui rulli danno premi in denaro.

Star Trek: Red Alert

Come ben sai, Star Trek è amato da milioni di fan in tutto il mondo, ed è per questo che la WMS ha deciso di trasformarlo in un gioco. Il risultato è semplicemente sorprendente - Star Wars: Red Alert ha cinque rulli e 25 linee di pagamento, oltre a vari elementi a tema Star Trek e caratteristiche bonus.

Sui rulli, i giocatori possono vedere i loro attori preferiti di Star Trek, così come il logo di Star Trek, che rappresenta il Wild nel gioco. Se riesci a sbloccare la funzione Red alert del gioco, puoi ricevere un numero illimitato di giri gratis. Una volta attivata la funzione Red Alert, i rulli scompaiono e vieni accolto da una schermata che mostra l'USS Enterprise di Star Trek sotto attacco. Il tuo obiettivo è quello di eliminare le navi spaziali nemiche, ognuna delle quali vale un determinato moltiplicatore. Ogni volta che sbagli, uno dei cinque scudi con cui cominci viene eliminato; una volta esauriti tutti e cinque gli scudi, il round bonus termina.

The Mummy

Basato sul famoso blockbuster hollywoodiano del 1999 con lo stesso nome, The Mummy è una slot a cinque rulli con 25 linee di pagamento e un fantastico tema egiziano. Il gioco è sviluppato dal fornitore leader Playtech, i cui giochi si distinguono per l'eccezionale qualità della grafica e gli effetti da brivido.

Non sorprende che il Wild del gioco sia rappresentato dal simbolo della Mummia; questo simbolo può apparire solo sul secondo, terzo e quarto rullo. Il gioco ha anche un simbolo Scatter, che è rappresentato dal logo della Mummia. Oltre a questi simboli speciali, ci sono anche simboli che rappresentano i personaggi del film. Per esempio, mentre si gioca a The Mummy, i giocatori possono vedere Rick O'Connell, Evelyn, e anche Imhotep.

The Mummy ha diverse caratteristiche bonus, una delle quali è il Lost City Adventure Bonus. Questa funzione permette ai giocatori di attivare sei diverse caratteristiche - Scorpion Scatter, Collapsing Reels, Scarab Attack, Mummy Respin, Mummy Power, e Expanding Mummy.