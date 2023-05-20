FILO DIRETTO. MALTEMPO E FORTE VENTO: LE VOSTRE FOTO E SEGNALAZIONI ALLA REDAZIONE

Come previsto dai bollettini diramati ieri dall'Aeronautica militare e dalla Protezione Civile il maltempo e soprattutto il forte vento ha colpito pure la provincia di Catania.Per oggi è prevista alle...

A cura di Redazione 20 maggio 2023 08:47

Condividi