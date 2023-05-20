FILO DIRETTO. MALTEMPO E FORTE VENTO: LE VOSTRE FOTO E SEGNALAZIONI ALLA REDAZIONE
Come previsto dai bollettini diramati ieri dall'Aeronautica militare e dalla Protezione Civile il maltempo e soprattutto il forte vento ha colpito pure la provincia di Catania.Per oggi è prevista alle...
A cura di Redazione
20 maggio 2023 08:47
Come previsto dai bollettini diramati ieri dall'Aeronautica militare e dalla Protezione Civile il maltempo e soprattutto il forte vento ha colpito pure la provincia di Catania.
Per oggi è prevista allerta arancione in provincia di Catania.
Vi abbiamo chiesto di segnalarci i danni che avete subito a causa del maltempo e del forte vento che si è abbattuto. Ora, quindi, raccogliamo alcune delle vostre segnalazioni che ci state inviando via WHATSAPP al numero 393 9504777 oppure via email a [email protected]
PATERNO' TRE FONTANE