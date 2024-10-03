FINALE NAZIONALE TROFEO CONI 2024: CLOE MARLETTA E DANIELE ASERO RAPPRESENTERANNO LA SICILIA

Torna il TROFEO CONI, la più grande manifestazione sportiva Under-14 in ItaliaLa nona edizione del Trofeo CONI estivo si terrà dal 3 al 6 ottobre 2024 in Sicilia, tra Catania e Palermo, seguendo una l...

Torna il TROFEO CONI, la più grande manifestazione sportiva Under-14 in Italia

La nona edizione del Trofeo CONI estivo si terrà dal 3 al 6 ottobre 2024 in Sicilia, tra Catania e Palermo, seguendo una logica contemporanea di evento diffuso. Questa manifestazione è considerata la più importante competizione sportiva giovanile a livello nazionale, dedicata agli atleti Under-14, e vedrà la partecipazione di 39 Federazioni Sportive Nazionali, 5 Discipline Sportive Associate e oltre 4.500 tra atleti e tecnici provenienti da tutta Italia.

Tra i protagonisti di quest’anno ci saranno Cloe Marletta e Daniele Asero, selezionati nel settore combattimento per rappresentare la regione siciliana. I due giovani talenti, membri del team Taekwondo Marletta di Paternò di e-Space Multisport gareggeranno rispettivamente nelle categorie di peso: Cloe Marletta nella categoria meno 33 kg e Daniele Asero nella categoria meno 33 kg, entrambi specializzati nel combattimento.

Il Trofeo CONI 2024 non solo celebra lo sport, ma promuove i valori della competizione sana e del rispetto, offrendo ai giovani atleti l'opportunità di misurarsi a livello nazionale e di vivere un'esperienza unica di crescita personale e sportiva.

In bocca al lupo a Cloe e Daniele per questa importante sfida che li vedrà protagonisti in Sicilia, insieme ai migliori talenti del Paese!