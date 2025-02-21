FINANZA IN AZIONE SULL’ETNA: 13 SEGNALATI PER DROGA, LAVORO NERO SCOPERTO E 42MILA EURO DI MULTE

I militari del Comando Provinciale di Catania, nel periodo invernale 2025, nell’ambito delle loro funzioni di presidio dell’economia legale e di leale concorrenza, hanno intensificato le operazioni di...

I militari del Comando Provinciale di Catania, nel periodo invernale 2025, nell’ambito delle loro funzioni di presidio dell’economia legale e di leale concorrenza, hanno intensificato le operazioni di controllo sull’Etna, meta privilegiata del turismo invernale della provincia, con particolare attenzione alla regolarità delle attività lavorative, al rispetto del Codice della Strada e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione ha permesso di rilevare numerose irregolarità e di adottare conseguenti provvedimenti sanzionatori.

In materia di lavoro sommerso, le Fiamme Gialle della Compagnia di Riposto, hanno individuato diverse posizioni irregolari all’interno di esercizi commerciali e strutture ricettive operanti nella zona. A seguito delle verifiche effettuate, sono stati scoperti 9 lavoratori non regolarmente assunti ovvero “in nero”.

Pertanto, si è proceduto nei confronti di una delle attività controllate, un noto ristorante della zona, all’apertura del relativo controllo in materia di lavoro sommerso che ha portato alla “Proposta di sospensione dell’attività imprenditoriale” inoltrata al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Le sanzioni amministrative totali in materia di legislazione sul lavoro elevate durante questo periodo di intensificazione arrivano nel massimo ad oltre 120 mila euro.

Parallelamente, nel corso dei controlli stradali effettuati lungo le principali vie di accesso all’area montana, interessata da un significativo afflusso di persone in occasione di numerosi eventi, sono state accertate diverse violazioni al Codice della Strada.

In particolare, sono state elevate 16 sanzioni amministrative, che hanno portato al sequestro di 3 autovetture, alla sospensione di 3 patenti per utilizzo del cellulare alla guida e alla decurtazione complessiva di 30 punti. L’importo totale delle sanzioni amministrative comminate ammonta fino a un massimo di 42mila euro.

I Finanzieri hanno anche vigilato affinché le molteplici manifestazioni musicali che hanno interessato il versante Nord dell’Etna si svolgessero in sicurezza e nel pieno rispetto delle regole e con la collaborazione delle unità Cinofile della Compagnia Pronto Impiego di Catania, è stato possibile segnalare alle rispettive Prefetture 13 soggetti, consumatori di sostanze stupefacenti ed in possesso di dosi per uso personale anche di droghe cosiddette “pesanti” quali cocaina, MDMA e Ketamina. I possessori sono stati sanzionati amministrativamente

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di azione che vede le Fiamme Gialle impegnate nella tutela dell’ordine economico e nella prevenzione di pratiche commerciali illecite. La Guardia di Finanza ribadisce il proprio impegno nel preservare la legalità e nell’assicurare che le attività commerciali si svolgano nel pieno rispetto delle leggi vigenti, a tutela dei consumatori e del patrimonio naturale italiano.