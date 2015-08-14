Fine dei lavori in piazza Indipendenza
Il cantiere è stato smantellato questa mattina: la viabilità può tornare alla normalità
A cura di Redazione
14 agosto 2015 17:03
95047.it FLASH: La parte di lavori di ripavimentazione in basalto lavico dell’ingresso di piazza Indipendenza sono stati ultimati. Abbondantemente in anticipo rispetto a quello che dovevano essere i tempi di consegna (la legge assegnava 90 giorni di tempo alla ditta): cantiere, dunque, liberato e viabilità che torna alla normalità.