Fine ottobre bollente in Sicilia: +35°C a Lentini e +34°C a Paternò, in arrivo vento forte e temperature giù

Giornata dal sapore estivo oggi in Sicilia, con temperature decisamente anomale per la fine di ottobre: in diverse località della fascia orientale dell’isola si sono registrati picchi tra i +34 e i +3...

Giornata dal sapore estivo oggi in Sicilia, con temperature decisamente anomale per la fine di ottobre: in diverse località della fascia orientale dell’isola si sono registrati picchi tra i +34 e i +36°C, complice un richiamo prefrontale caldo proveniente dal Nord Africa.

Dati di alcune località rilevati dalle stazioni DPRC Sicilia:

Lentini: +35.3 °C

Paternò: +34.2 °C

Catania / Francofonte: +32.5 °C

Si tratta di valori eccezionali per la stagione autunnale, che hanno spinto tantissime persone a riversarsi sulle spiagge per godere di una domenica estiva fuori stagione. Scene estive si sono registrate in tutta l’isola: a Mondello (Palermo), Isola Bella (Taormina), Letojanni, Giardini Naxos, lungo la costa ragusana e da Sciacca a Tre Fontane. Affollate anche le spiagge del Messinese e del Siracusano.

La causa

Questo caldo anomalo è dovuto a una vasta depressione nord atlantica posizionata tra Europa centrale e Scandinavia, che ha favorito un forte richiamo di aria calda direttamente dal Nord Africa verso la Sicilia. Un classico scenario prefrontale che, nonostante la stagione, ha regalato un’altra giornata da piena estate.

Ma il caldo ha le ore contate

Già da stasera e durante la notte tra domenica e lunedì, è attesa una rotazione e un rinforzo dei venti da nord-ovest, con raffiche fino a burrasca e un crollo termico anche di 12-13 gradi nei settori settentrionali. Mari molto mossi o agitati.

Lunedì è prevista una sensibile diminuzione delle temperature e qualche pioggia soprattutto sul messinese tirrenico. Nei giorni successivi le temperature torneranno a salire, pur restando più vicine alla norma stagionale.

Niente autunno “vero” per ora: qualche passaggio piovoso potrebbe arrivare solo a fine mese, ma senza sistemi organizzati.

Insomma, l’autunno in Sicilia continua a farsi attendere.