FINGONO DI STARE MALE PER FARSI PORTARE IN AMBULANZA A RICCIONE E SE LA RIDONO IN UN VIDEO SU TIKTOK: DENUNCIATI.

Erano arrivati da Milano nella campagna romagnola ma volevano raggiungere Riccione. Invece di prendere un autobus, incamminarsi o chiamare un taxi, hanno chiamato un’ambulanza, fingendo un malore.

Una messinscena che potrebbe costare cara a due ventenni, che hanno ripreso la scenata pubblicando il tutto su TikTok.

L’Ausl Romagna li ha denunciati ai carabinieri, che sta cercando di risalire alla loro identità. I reati che si potrebbero configurare sono quelli di procurato allarme ed interruzione di pubblico servizio.

Nell’assurdo video pubblicato su TikTok, i due hanno chiamato il 118 fingendo un malore per farsi portare in ambulanza in ospedale e raggiungere così Riccione. “C’è un mio amico che è svenuto e mi sono spaventato, non so come fare, non risponde più”, dice uno dei due ragazzi.

All’arrivo dei soccorsi, mentre uno fingeva di sentirsi male, l’altro continuava a riprendere con lo smartphone inquadrando anche i volti dei sanitari. Nonostante entrambi stessero bene, sono stati portati per sicurezza in ospedale.

Una volta arrivati a destinazione (a loro insaputa Rimini e non Riccione) si sono dileguati.