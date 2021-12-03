FINISCE CON L’AMANTE IN UN VIDEO DI GIGI D’ALESSIO: LA DONNA VIENE RISARCITA PER DANNI MORALI

Una relazione extraconiugale è diventata di dominio pubblico a causa di un video di Gigi D'Alessio. Una donna e il suo amante sono finiti per sbaglio in una clip contenuta in un dvd del cantante, anda...

Una relazione extraconiugale è diventata di dominio pubblico a causa di un video di Gigi D'Alessio. Una donna e il suo amante sono finiti per sbaglio in una clip contenuta in un dvd del cantante, andato letteralmente a ruba soprattutto in Campania.

Le immagini sono così arrivate anche nella provincia dove abita la signora, la cui vita è stata completamente rivoluzionata. I fatti risalgono al 2012 e la "vittima" ha deciso di rivolgersi alla giustizia. La Sony, casa discografica di D'Alessio, si era inizialmente opposta al risarcimento danni dato che il filmato era stato girato all'aperto e la donna aveva addirittura soffermato lo sguardo sulla telecamera.

La Corte d'Appello ha dato ragione alla campana, che si è ritrovata a sua insaputa travolta da una popolarità non richiesta. Con quel video è stato leso il diritto alla riservatezza.

Per non parlare della reputazione della donna e dei problemi personali che ha dovuto fronteggiare. "La semplice notizia della relazione extraconiugale di una donna, ed ancor più dell’esistenza di tracce materiali visibili di tale relazione, suscitano ampia curiosità, soprattutto in un contesto provinciale dove, in poco tempo, la storia è diventata oggetto di chiacchiericcio", hanno dichiarato i giudici, che hanno dunque obbligato la Sony a risarcire la signora.