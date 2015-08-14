Finiscono i loculi al cimitero: tocca alle Confraternite fare spazio

Un’ordinanza ne decreta i modi ma non la certezza dei tempi e la Curia dev’essere ancora informata. Nessuna richiesta, al momento, alle Cappelle dei privati.

95047.it In attesa che vengano consegnati, avviati e soprattutto ultimati i lavori per la realizzazione di 40 nuovi loculi al Cimitero di via Balatelle, c’è da fare fronte all’emergenza. Quella relativa al fatto che, al momento, i loculi sono esauriti. Finiti. Un fatto che si conosceva da tempo e che oggi diventa emergenza. E, allora, che si fa? Nelle scorse ore è stata firmata l’ordinanza sindacale con la quale si chiede alle Confraternite della città di mettere a disposizione le proprie Cappelle ed i propri “posti”. Si tratta, come detto, di un provvedimento d’urgenza (motivi igienico-sanitari) e tuttavia provvisorio. Tutto risolto, quindi? Solo fino a un certo punto.

Sabato scorso, nel corso di un incontro informale, un semplice dipendente comunale aveva già preannunciato ad alcuni responsabili delle Confraternite che avrebbero dovuto mettere a disposizione i loro mausolei. A distanza di qualche giorno, la conferma. Ma tra il dire ed il fare ci sono un paio di punti da chiarire. Il primo è quello legato al fatto che i governatori delle Confraternite amministrano le Cappelle per conto della Curia: la stessa Curia non è stata avvisata e di questo hanno dovuto farsi carico le Confraternite. Ma è ferragosto, è tutto fermo. Non se ne riparlerà prima della settimana prossima. I loculi delle Confraternite (che, per la cronaca, risalendo al 1700/1800 hanno delle misure ridotte) saranno automaticamente a disposizione del Comune per almeno 6 mesi così come dice la legge del resto: “I defunti per motivi igienico-sanitari non possono essere trasferiti da un luogo ad un altro prima che siano trascorsi 6 mesi”.

La prima Confraternita chiamata a concedere i proprio loculi è quella di San Francesco di Paola. Restano fuori, almeno ad oggi, le cappelle di privati che hanno anch’essi la disponibilità materiale di un tot numero di loculi.