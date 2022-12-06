FINO AL 12 DICEMBRE SOSPESA L’EROGAZIONE DI CARBURANTE NELL’AREA DI SERVIZIO CARACOLI NORD SULLA PALERMO CATANIA
Lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, per cambio gestione è sospesa l’erogazione carburanti presso l’area di servizio Caracoli Nord, ubicata al km 29,500 della carreggiata in direzione Palermo, prim...
Lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, per cambio gestione è sospesa l’erogazione carburanti presso l’area di servizio Caracoli Nord, ubicata al km 29,500 della carreggiata in direzione Palermo, prima dello svincolo di Termini Imerese.
Il servizio, secondo quanto comunicato ad Anas da Eni, sarà riattivato lunedì 12 dicembre. Rimane regolarmente attivo il servizio di somministrazione di cibi e bevande.
Pertanto, si legge in una nota, lungo l’itinerario da Catania a Palermo restano attive le aree di servizio Gelso Bianco Nord e Sacchitello Nord, quest’ultima ubicata a 130 km dalla fine dell’autostrada.