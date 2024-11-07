FINO AL 22 DICEMBRE LE ESPLOSIONI CONTROLLATE PER LA METRO NESIMA-MISTERBIANCO SUL CORSO CARLO MARX

Continuano i lavori di ultimazione, da parte della Cmc di Ravenna, della tratta Nesima – Misterbianco Centro della metropolitana di Catania. L'azienda rende noto che, a partire da ieri mercoledì 06 no...

L'azienda rende noto che, a partire da ieri mercoledì 06 novembre sono iniziati e proseguiranno fino al 22 dicembre, in orario diurno nei giorni feriali, in cantiere saranno esplose micro-cariche per la realizzazione di un pozzo e di un cunicolo denominato in gergo "apertura equilibratrice".

Questo condotto servirà per garantire la necessaria aerazione e ventilazione della galleria e per la collocazione della scala antincendio.

Gli esplosivi saranno utilizzati nell'area urbana di Misterbianco sul corso Carlo Marx in direzione Misterbianco, all’altezza del civico n. 100.

La popolazione della zona sarà avvisata per tempo utilizzando anche del personale dotato di megafono, che percorrerà per tre volte le vie principali del circondario avvisando dell’inizio e della fine della "volata".