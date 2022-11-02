FIORELLO SUL PONTE DI MESSINA: «PRIMA FACCIAMO LE STRADE IN SICILIA, SEMBRA LA PARIGI-DAKAR»

"Per questa diretta nessun giornalista del Tg1 è stato maltrattato". Rosario Fiorello, in apertura della diretta quotidiana su Instagram con cui sta 'rodando' il ritorno in Rai con 'Viva Rai2', ha iro...

"Per questa diretta nessun giornalista del Tg1 è stato maltrattato". Rosario Fiorello, in apertura della diretta quotidiana su Instagram con cui sta 'rodando' il ritorno in Rai con 'Viva Rai2', ha ironizzato sulla redazione del Tg1, che nelle scorse settimane aveva protestato di fronte all'ipotesi di un approdo dello showman su Rai1, in uno spazio attualmente gestito da 'Tg1 Mattina'. Fiorello, ''da siciliano'', è intervenuto poi anche sul progetto del ponte sullo stretto di Messina tornato in auge con il nuovo governo:

''Prima di fare il ponte - ha detto - facciamo le strade della Sicilia, facciamo il binario doppio della ferrovia. Che sulla Catania-Palermo si vanno ad allenare i motociclisti della Parigi-Dakar''.

Infine, un siparietto con l'amico Amadeus sul festival di Sanremo: ''Ho chiesto ad Amadeus se interromperebbe Sanremo nel caso io dovessi morire durante il festival di Sanremo'', ha scherzato Fiorello. Inquadrando poi il video della risposta dell'amico conduttore e direttore artistico del festival: ''Certo, mi fermerei - ha risposto Amadeus - Almeno un quarto d'ora.

Poi però riprenderei perché so che tu vorresti così e farei cantare tutte le tue canzoni, a partire da 'Spiagge' del 1990. Se proprio dovesse accadere - ha aggiunto sornione Amadeus - fai che accada il sabato, l'ultima sera, perché se accade il martedì si intristisce tutto il festival.

Ma non accadrà perché tu camperai cent'anni'', ha concluso ridendo.