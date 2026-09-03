FIRENZE, AGGUATO ALL’EX: LA CHIUDE NEL BAGAGLIAIO, LA PORTA SULL’A1, POI LA GETTA DAL VIADOTTO E SI UCCIDE

La tragedia nel Fiorentino, a Barberino del Mugello. La vittima è Lorena Isceri. L’ex compagno, Federico Vella, è morto poco dopo. La Procura ha disposto l’autopsia

Una drammatica vicenda si è consumata lungo l’autostrada A1, nel territorio di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Vittima del femminicidio è Lorena Isceri, uccisa dall’ex compagno Federico Vella, 36 anni, morto anche lui poco dopo.

Secondo la prima ricostruzione degli investigatori, l’uomo avrebbe raggiunto l’ex compagna a Firenze e l’avrebbe costretta a salire sulla propria automobile. La vettura si sarebbe poi diretta verso l’autostrada A1.

Durante quei concitati momenti la donna sarebbe riuscita a contattare il numero unico di emergenza 112 e anche un amico per chiedere aiuto. Dopo la segnalazione, la sala operativa della Questura di Firenze ha immediatamente disposto le ricerche dell’automobile.

La vettura è stata individuata lungo il tratto autostradale nel territorio di Barberino del Mugello. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, ma la tragedia si era ormai consumata.

Secondo l’ipotesi investigativa, ancora al vaglio degli inquirenti, Lorena Isceri sarebbe stata uccisa dall’ex compagno. Poco dopo anche l’uomo è morto, in quello che gli investigatori stanno ricostruendo come un caso di femminicidio seguito dal suicidio dell’autore.

Elementi importanti per ricostruire quanto accaduto potrebbero arrivare dalle telecamere presenti lungo l’A1 e dalle registrazioni degli strumenti in dotazione agli agenti intervenuti.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Firenze e condotte dalla Squadra Mobile. È stata inoltre disposta l’autopsia sul corpo della donna, che dovrà contribuire a stabilire con maggiore precisione le cause e il momento della morte.

Gli investigatori stanno ricostruendo anche quanto accaduto nelle ore precedenti e il rapporto tra i due ex compagni, per definire ogni passaggio della drammatica vicenda.