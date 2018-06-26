FIRENZE: Scontro fra uno scooter e un'auto, muore giovane cuoco siciliano

Un giovane è morto a Firenze in un incidente stradale avvenuto intorno alle 1,40 all'incrocio tra via Mariti e via del Ponte di Mezzo: la vittima, 22 anni, di origini siciliane, che lavorava a Firenze come cuoco, viaggiava in sella a uno scooter che si è scontrato con un'auto condotta da un 57enne originario del Parmense.

Secondo la dinamica ricostruita dalla polizia municipale in base alle immagini di una telecamera e al racconto di due testimoni, lo scooterista, che percorreva via Mariti diretto verso piazza Dalmazia, avrebbe ignorato un semaforo rosso, scontrandosi con la vettura che stava passando col verde. Vani i tentativi di rianimare il giovane da parte dei sanitari del 118.