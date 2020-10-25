FIRMATO IL NUOVO DPCM, LOCALI CHIUSI ALLE 18 MA APERTI LA DOMENICA, LE MISURE SCATTANO DA LUNEDÌ

Il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende da fonti parlamentari, ha firmato nella notte il nuovo Dpcm con le nuove misure restrittive anti Covid. Lo ha appena riferito l’agenzia Adnkronos.Addio...

Il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende da fonti parlamentari, ha firmato nella notte il nuovo Dpcm con le nuove misure restrittive anti Covid. Lo ha appena riferito l’agenzia Adnkronos.

Addio movida e tempo libero. Il governo decide di chiudere cinema, teatri, palestre e piscine. Stop anche a bar e ristoranti dopo le 18, ma potranno restare aperti la domenica e i giorni festivi, su questo ha pesato il parere del Comitato tecnico scientifico consegnato al governo perché secondo gli esperti “l’apertura domenicale dei ristoranti può essere utile per limitare le riunioni familiari”.

Chiuse palestre, piscine e centri benessere. Consentita attività fisica all’aperto. Scuole superiori in Dad al 75%.

La nuova misura entra in vigore domani lunedì 26 ottobre e resterà valida su tutto il territorio nazionale fino al 24 novembre.

Ma si attende ancora qualche ora per conoscere ogni particolare sul nuovo decreto. il nuovo Dpcm sulle misure anti-Covid includono una stretta decisa per tentare di abbassare la curva dei contagi

Nel pomeriggio attesa conferenza del premier.

Scarica documento allegato CLICCA QUI PER LEGGERE IL NUOVO DPCM

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO