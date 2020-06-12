FIRMATO NUOVO DPCM: RETROMARCIA SU CALCETTO E DISCOTECHE, NON RIPARTONO IL 15 GIUGNO.DA LUNEDÌ LA APP IMMUNI IN TUTTA ITALIA

Il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha firmato un nuovo DPCM che prevede la ripresa di nuove attività. Al termine del CDM, tra l’altro, il premier ha comunicato alla stampa alcune...

Conte ha detto: «Ho firmato il DPCM. Da domani ripartirà il calcio a porte chiuse con la Coppa Italia (ma senza la presenza di pubblico). Riprenderanno anche le sale scommesse, i teatri, i centri estivi. Restano sospesi discoteche, fiere, congressi».

«Dal 25 giugno possono riprendere gli sport di contatto amatoriali, se le regioni ma anche il ministro dello Sport e della Salute accertino che ricorre la compatibilità dello svolgimento con la situazione epidemiologica», ha aggiunto Conte. Quindi, 10 giorni dopo la data che si era diffusa di pomeriggio.

«Riaprono i centri estivi anche per i bambini di età tra 0 e 3 anni», ha proseguito il premier, sottolineando che «riprendono gli spettacoli aperti al pubblico nelle sale teatrali, da concerto, e in altri spazi, anche all’aperto ma con alcune cautele e precauzioni», mentre «restano sospese le attività che hanno luogo in sale da ballo e discoteche all’aperto e al chiuso, le fiere e i congressi, fino al 14 luglio». «Riaprono centri benessere e terme sempre che ci sia compatibilità con l’andamento dell’epidemia», ha continuato Conte.

«In materia di spostamenti, da e per l’estero, è aumentato a 120 ore, quindi 5 giorni, il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro», ha detto il premier.

“Da lunedì potrà essere scaricata in tutto il territorio nazionale e sarà operativa l’app Immuni”. A comunicarlo il premier Conte. “La potete scaricare con sicurezza, serenità e tranquillità, perché tutela la privacy, ha una disciplina molto rigorosa, non invade gli spazi privati”.

“Siamo orgogliosi: siamo stati tra i primi in Europa, se non addirittura i primi nel mondo occidentale ad avere raggiunto il risultato” dell’App Immuni “che ha superato il vaglio molto severo degli istituti internazionali più rigorosi e accreditati”.