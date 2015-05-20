Fitness Day 2015: la kermesse del fitness è alle porte

Una rassegna dai grandi numeri che rilancia lo spirito sportivo paternese

95047.it La quarta edizione del fitness Day è alle porte. Domenica 24 Maggio la Powerfit Asd ha messo a punto l’evento dedicato agli amanti del fitness che ospiterà, all’interno del Lido Jolly, decine di discipline. Le master class saranno proposte dagli istruttori qualificati che si alterneranno sui nove palchi allestiti per l’occasione. Tantissime le novità di quest’anno, a partire dal Cross Cardio, il nuovo programma di allenamento di Jairo Junior, che sta riscuotendo molto successo e ancora il Super Jump , il Piloxing, l’Acroyoga che affiancheranno le intramontabile discipline come lo step, la Fit Boxe, l’Indoor Cycling, il Pilates, il Walking, la Zumba, il Functional Training. Ad impreziosire l’evento la presenza di tre special guests : oltre a Jairo infatti ci sarà Ary Marques, del Reebok team e il ballerino di hip hop Giordano Di Pietro. Grande novità di quest’anno, il contest di Hip Hop a partire dalle 18 realizzato in collaborazione con l’Opes.