Fiumefreddo, atterraggio d’emergenza sulla spiaggia: ultraleggero si ribalta, pilota salvo grazie ai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Giarre sono stati protagonisti di un tempestivo e determinante intervento lungo il litorale di Fiumefreddo, dove hanno garantito la sicurezza di un pilota costretto a un atterraggio di emergenza con un velivolo ultraleggero monoposto, impiegato per attività di volo sportivo. Il mezzo, caratterizzato da struttura leggera e motore posteriore, ha effettuato una discesa di fortuna sulla spiaggia di Marina di Cottone a seguito di un guasto tecnico.

Il pilota, un 31enne catanese, munito di apposita patente di volo, era partito dall’elisuperficie di Calatabiano, ma mentre sorvolava Fiumefreddo si è accorto che qualcosa non andava e, perciò, ha cercato il luogo idoneo per poter subito atterrare.

I militari, impegnati in un servizio di pattuglia nella zona, hanno notato il velivolo procedere a quota insolitamente bassa e, pertanto, hanno deciso di seguirlo a distanza per monitorarne i movimenti. Accortisi della progressiva perdita di quota, hanno rapidamente individuato nella spiaggia il possibile punto di atterraggio, attivandosi con estrema prontezza per mettere in sicurezza l’area.

Sgomberato immediatamente quel tratto di costa, i Carabinieri hanno, così, garantito al pilota uno spazio libero da ostacoli, consentendogli di completare la manovra di emergenza nelle migliori condizioni possibili. Il velivolo, una volta toccato il suolo, si è ribaltato sulla battigia, senza tuttavia provocare conseguenze gravi al pilota.

Quest’ultimo è stato, infatti, estratto illeso dall’abitacolo grazie al rapido intervento dei militari presenti sul posto, che hanno assicurato assistenza immediata, scongiurando ulteriori rischi.

La costante presenza sul territorio dei Carabinieri si conferma elemento essenziale per garantire assistenza e sicurezza ai cittadini, consentendo interventi tempestivi ed efficaci anche in situazioni di emergenza come queste.