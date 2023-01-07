FIUMEFREDDO DI SICILIA . ESCE DI CASA PER COMPRARE LE BIRRE: ARRESTATO PER EVASIONE UN 45ENNE

I Carabinieri della Stazione di Fiumefreddo di Sicilia (CT) hanno arrestato per “evasione” un pregiudicato 45enne del posto.I Carabinieri, nell’ambito di un servizio di prevenzione dell’illegalità dif...

I Carabinieri della Stazione di Fiumefreddo di Sicilia (CT) hanno arrestato per “evasione” un pregiudicato 45enne del posto.

I Carabinieri, nell’ambito di un servizio di prevenzione dell’illegalità diffusa, hanno notato il 45enne a loro noto in quanto sottoposto alla misura cautelare della detenzione domiciliare a causa di una precedente vicenda giudiziaria di maltrattamenti in famiglia ed estorsione per cui era stato arrestato, mentre passeggiava indisturbato in via Gentile.

Pertanto i militari lo hanno immediatamente raggiunto ed hanno notato che stava trasportando un cartone di birre, e dunque hanno effettuato immediati accertamenti dai quali è emerso che il pregiudicato si fosse arbitrariamente allontanato da casa sua, senza alcuna autorizzazione, per andare a comprare le birre in un supermercato della zona.

I Carabinieri lo hanno posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto ed ha disposto la sottoposizione alla misura precedentemente in atto della detenzione domiciliare.