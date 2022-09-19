FIUMEFREDDO DI SICILIA: RUBANO CENTRALINA AUTO, TRE PREGIUDICATI ARRESTATI

I Carabinieri della Stazione di Fiumefreddo di Sicilia hanno arrestato in flagranza per “furto aggravato”, tre pregiudicati di Giarre, rispettivamente di 42, 41 e 30 anni.Al riguardo i militari, duran...

I Carabinieri della Stazione di Fiumefreddo di Sicilia hanno arrestato in flagranza per “furto aggravato”, tre pregiudicati di Giarre, rispettivamente di 42, 41 e 30 anni.

Al riguardo i militari, durante un servizio di prevenzione volto a contrastare i reati in località Marina di Cottone, nel transitare nella notte in un parcheggio del luogo, hanno notato la presenza di una Fiat Panda con a bordo tre soggetti, che alla vista degli operanti, si sono immediatamente allontanati a velocità sostenuta in direzione del Comune di Mascali.

Prontamente raggiunti dai Carabinieri, è scattata quindi la perquisizione del veicolo, che ha permesso di trovare, ben nascosta nel bagagliaio, la centralina di una Fiat Panda di proprietà di una turista veneta, poco prima rubata dalla vettura nell’area di sosta da cui erano scappati.

Dalla ricostruzione dei fatti e attraverso la visione delle telecamere presenti sul posto, è stato infatti accertato come i tre pregiudicati, dopo aver seguito la loro vittima sino al parcheggio e atteso che si allontanasse dall’automobile, si fossero messi all’opera, asportando la centralina.

I tre soggetti sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato gli arresti e disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.