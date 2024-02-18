FIUMEFREDDO DI SICILIA: TENTA DI RIPULIRE LA CASSAFORTE DEL SUPERMERCATO: ARRESTATO DAI CARABINIERI.

Nel quadro del potenziamento dei servizi preventivi sul territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, per combattere in particolare la commissione dei reati predatori, quali furt...

Nel quadro del potenziamento dei servizi preventivi sul territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, per combattere in particolare la commissione dei reati predatori, quali furti e rapine, i Carabinieri di Fiumefreddo nella notte hanno arrestato in flagranza un uomo di 39 anni, pregiudicato di Riposto, per tentato furto aggravato.

Tutto ha avuto inizio alle ore 02.00 circa, quando la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Giarre ha ricevuto, dall’operatore del Numero Unico di Emergenza 112, una segnalazione di “forti rumori” provenienti dall’interno di un supermercato, sito in corso Vincenzo Bellini di Fiumefreddo di Sicilia.

Fondamentale in questo caso è stata l’immediata ed efficace azione di coordinamento della Centrale Operativa, che ricevuta la segnalazione e comprendendo che vi potesse essere un possibile furto in atto, vista la tarda ora, ha disposto immediatamente l’intervento sul posto di una gazzella del Nucleo Radiomobile e di un equipaggio della Stazione di Fiumefreddo di Sicilia, già presenti nell’area, per verificare appunto cosa stesse accadendo.

I militari dell’Arma, grazie anche alla conoscenza capillare del territorio, sono così riusciti a raggiungere, in una manciata di minuti ed in modalità “silenziosa” il negozio, accorgendosi loro stessi dei rumori sospetti provenienti dall’interno dei locali.

Dopo aver individuato e sbarrato ogni possibile vie di fuga, hanno quindi fatto scattare il blitz, riuscendo in questo modo dopo l’irruzione a bloccare con “le mani nel sacco” il malvivente, ancora all’interno dell’attività commerciale.

I Carabinieri, messo in sicurezza l’uomo, hanno poi proceduto ad un controllo dei locali, trovando una sega circolare e alcuni attrezzi atti allo scasso, utilizzati dal ripostese per forzare una finestra e per aprire la cassaforte, da cui stava per di rubare il denaro custodito.

Il 39enne è stato pertanto arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, disponendo la misura degli arresti domiciliari.