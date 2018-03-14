FIUMEFREDDO: Scoperto “minimarket” sconosciuto al Fisco

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale e all’economia sommersa, hanno scoperto a Fiumefreddo di Sicilia un’attività commerciale d...

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale e all’economia sommersa, hanno scoperto a Fiumefreddo di Sicilia un’attività commerciale di prodotti alimentari, un “minimarket”, completamente sconosciuta al fisco.

In particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Riposto, grazie alla costante attività di controllo economico del territorio e di intelligence economico-finanziaria, hanno rilevato che l’impresa commerciale operava mediante una partita IVA che risultava cessata dal 2015 e che dal 2012 tale azienda non presentava alcuna dichiarazione fiscale ai fini dell’IVA e delle imposte dirette.

Attraverso lo sviluppo di mirate indagini tributarie, eseguite nel corso di una verifica fiscale, i militari hanno integralmente ricostruito il volume di ricavi realizzato dal “minimarket” che è risultato di oltre 400 mila euro.

Per le violazioni riscontrate, il titolare dell’impresa commerciale è stato segnalato all’Agenzia delle Entrate per il recupero di circa 90 mila euro di imposte (dirette e IVA) non dichiarate al fisco nonché per l’applicazione delle relative sanzioni tributarie.