FLASH-MOB DAI BALCONI: OGGI 14 MARZO APPUNTAMENTO DOPPIO. ALLE 12 TUTTI SUL BALCONE UN LUNGO APPLAUSO PER RINGRAZIARE MEDICI INFERMIERI E SANITARI

Dopo il grande successo del flash-mob di venerdì 13 marzo, che ha portato ad affacciarsi a finestre e balconi di tutta italia i cittadini costretti a restare a casa per arginare la pandemia da Coronavirus, oggi sabato 14 febbraio si replica.

L'appuntamento è doppio: alle ore 12 e ancora alle 18.

«Sabato 14 marzo alle ore 12 tutti affacciati da finestre e balconi per applaudire l'Italia che non molla». Così gli ideatori spiegano, sulla pagina Facebook dedicata, il flash mob 'Applaudiamo l'Italia'. Sarà l'occasione per ringraziare - a distanza di sicurezza - tutti coloro che in questi giorni così difficili per il Paese sono in prima linea: medici, infermieri, specialisti, ma anche operai e tutti quei lavoratori che vorrebbero restare a casa. Ma non possono, perché è grazie a loro che tanti altri possono sentirsi un po' più al sicuro.

Alle 18, invece, l'appuntamento è di nuovo in musica. Se venerdì è stato l'inno nazionale a far sentire meno soli gli italiani in quarantena, oggi la canzone scelta è "Azzurro". Ma si tratta solo di un'indicazione. Che ognuno lasci spazio alla propria immaginazione e che possa trovare in questi improvvisati appuntamenti un momento per guardare in faccia l'altro, anche se a distanza.