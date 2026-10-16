+++ FLASH | Ritrovato il 39enne scomparso da Mascalucia: era al confine con Belpasso

L’uomo sarebbe stato riconosciuto da una persona sul posto. Intervenuti i Carabinieri e un’ambulanza: le sue condizioni sarebbero buone.

A cura di Redazione 16 ottobre 2026 11:23

Condividi