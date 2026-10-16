+++ FLASH | Ritrovato il 39enne scomparso da Mascalucia: era al confine con Belpasso
L’uomo sarebbe stato riconosciuto da una persona sul posto. Intervenuti i Carabinieri e un’ambulanza: le sue condizioni sarebbero buone.
Lieto fine per le ricerche di Francesco Ventimiglia, il 39enne originario di Misterbianco che si era allontanato dalla comunità terapeutica Villa Chiara di Mascalucia. L’uomo sarebbe stato ritrovato nella zona di confine con il territorio comunale di Belpasso, nei pressi della Madonna della Sciara.
Secondo le prime informazioni, il 39enne sarebbe stato riconosciuto da una persona presente sul posto, circostanza che avrebbe permesso di attivare l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori.
Sul luogo del ritrovamento sarebbero intervenuti i Carabinieri e un’ambulanza per prestare assistenza all’uomo e verificarne le condizioni di salute.
Le prime notizie sarebbero rassicuranti: le condizioni del 39enne sarebbero buone. Un esito che porterebbe sollievo dopo le ore di apprensione seguite alla sua scomparsa.
La vicenda aveva suscitato preoccupazione, tanto da spingere a diffondere un appello alla cittadinanza affinché chiunque avesse informazioni utili potesse segnalarle alle forze dell’ordine.
Al momento, si resta in attesa di ulteriori dettagli e di eventuali conferme ufficiali da parte delle autorità sul ritrovamento e sulle circostanze dell’intervento.
Notizia in aggiornamento