FLAVIO BRIATORE POSITIVO AL CORONAVIRUS, RICOVERATO “IN CONDIZIONI SERIE”
Secondo quando riporta l’Espresso l’imprenditore cuneese Flavio Briatore è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per polmonite dopo aver contratto il Covid.
Sempre secondo l’Espresso l’imprenditore sarebbe arrivato nella struttura milanese da lunedì.
Briatore non si trova in terapia intensiva ma le sue condizioni sono definite serie.
Negli scorsi giorni Briatore era stato protagonista di una polemica contro il governo per le misure messe in atto per il contrasto del Coronavirus, compresa la chiusura dei locali della movida compreso il suo Billionaire in Sardegna. L’imprenditore sosteneva che: “Il divertimento estivo non ha provocato tutti questi danni”.
Nelle scorse ore proprio suo locale di Porto Cervo si è rivelato un focolaio del contagio da coronavirus con 60 persone dello staff risultate positive al tampone. Circa 50 dipendenti si sono messi in autoisolamento dopo i primi casi di contagio.