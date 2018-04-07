FLORIDIA: Assalto al bancomat con escavatore, arrestati 2 Catanesi

Due catanesi sono stati arrestati dai carabinieri per il tentato furto di un bancomat dell'agenzia del Monte Paschi di Siena di Floridia, centro del Siracusano. Idue fanno parte di un commando compost...

Due catanesi sono stati arrestati dai carabinieri per il tentato furto di un bancomat dell'agenzia del Monte Paschi di Siena di Floridia, centro del Siracusano. I

due fanno parte di un commando composto da almeno sei persone che questa notte ha assaltato con un escavatore l'agenzia.

Secondo una ricostruzione dei militari dell'Arma, la banda ha agito alle 3, utilizzando l'escavatore e anche un camion, anch'esso rubato, per trasportare la macchina del bancomat.

Il gruppo è stato messo in fuga dall'allarme: i carabinieri hanno bloccato uno degli assalitori, catturando il secondo in un appezzamento di terreno dove era stato individuato dall'elicottero delle forze dell'ordine.

