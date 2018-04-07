Se fosse stato portato a termine, il colpo avrebbe fruttato migliaia di euro, ai malfattori che a Floridia, nel cuore di questa notte, hanno sradicato un bancomat dalla sua sede per poi tentare di car...

Se fosse stato portato a termine, il colpo avrebbe fruttato migliaia di euro, ai malfattori che a Floridia, nel cuore di questa notte, hanno sradicato un bancomat dalla sua sede per poi tentare di caricarlo su un camion e quindi aprirlo con calma in un luogo più tranquillo e sicuro. Tuttavia i Carabinieri sono intervenuti immediatamente sul posto prima che i responsabili riuscissero a caricare il bancomat della filiale Monte Paschi di Siena, sul camion appositamente rubato un giorno prima per commettere il furto.

FLORIDIA: Assalto al bancomat con escavatore, arrestati 2 Catanesi - LE FOTO

I componenti della banda criminale, vistosi sorpresi dai Carabinieri, hanno tentato la fuga per le campagne circostanti approfittando del buio della notte, tuttavia uno di essi è stato subito bloccato e arrestato dai militari dell’Arma. A questo punto è iniziata una meticolosa attività di rastrellamento per rintracciare i fuggitivi. Le operazioni di ricerca sono proseguite per tutta la notte fino alle prime ore della mattina, in cui grazie anche al supporto fornito da un elicottero del 12° Elinucleo di Catania, decollato su emergenza, è stato possibile rintracciare ed arrestare un secondo componente della banda che si era nascosto in un vicino terreno agricolo in attesa dell’occasione giusta per poter far perdere le proprie tracce.

Il colpo era stato studiato nei minimi dettagli, la banda aveva portato sul posto, un autocarro rubato il giorno prima, con a bordo un escavatore di probabile provenienza illecita per poter sradicare e facilmente trasportare altrove il bottino. Nelle manovre effettuate per asportare il bancomat inoltre, i malviventi non hanno esitato a danneggiare, spostandole con la forza, due autovetture parcheggiate nell’area antistante l’istituto di credito. Anche i danni arrecati all’istituto di credito sono ingenti e ancora in corso di quantificazione.

I due arrestati sono Maurizio Cutuli e Giuseppe Guerrazzi, entrambi catanesi classe 1970, pregiudicati e disoccupati, che dopo le formalità di rito nella Tenenza di Floridia, sono stati condotti al carcere “Cavadonna”. I Carabinieri della compagnia di Siracusa hanno immediatamente avviato le indagini per individuare e assicurare alla giustizia gli altri componenti della banda.