FOCOLAIO DOPO LA FESTA DEL LICEO FA AUMENTARE NUMERO DEI POSITIVI AD ADRANO E BIANCAVILLA

La festa del liceo Scientifico di Adrano, tenutasi il 23 dicembre scorso in una nota discoteca del capoluogo etneo si è rivelata un disastro pandemico.

Tra Adrano e Biancavilla si registra un aumento dei casi positivi al Covid-19 tra il numero di giovani che hanno partecipato alla serata danzante.

Diversi genitori avrebbero anche cercato di impedire che l’evento si tenesse, facendo dissuadere i propri figli, ma in maniera infruttuosa.

Dalla pagina social, il sindaco di Biancavilla Antonio Bonanno esprime preoccupazione per quanto avvenuto:

La festa, tenutasi a Catania nei giorni scorsi, dei ragazzi di una scuola attigua al nostro territorio sta facendo aumentare di ora in ora il numero di contagiati anche a Biancavilla. Il focolaio covid che ne è derivato costringe i diretti interessati e le loro famiglie a blindarsi in casa e sottoporsi alla quarantena.

La scelta scriteriata di organizzare un maxi-assembramento danzante penalizza quanti osservano con scrupolo le regole sanitarie. Mette, inoltre, in difficoltà le strutture sanitarie nei casi che possono rivelarsi più gravi. Dalla prossima settimana la Sicilia sarà in zona gialla, auguriamoci di non passare in zona arancione.

Da una parte siamo tutti impegnati a spingere sulla terza dose di vaccino e convincere gli indecisi a sottoporsi alla profilassi anti-virus, dall’altra registriamo il ‘porto franco’ di comportamenti pericolosi per la salute propria e altrui messi in atto da centinaia di giovani. In questo modo rischiamo di portare a lungo sulle nostre spalle il peso di questa emergenza pandemica.