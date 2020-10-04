FOCOLAIO NELLA SALA PARTO DEL POLICLINICO DI CATANIA: CONTAGIATI MEDICI E INFERMIERI

Allerta massima al policlinico di Catania dove un focolaio di contagio da coronavirus è divampato a partire dalla sala parto dell’ospedale. Come riporta La Sicilia, al momento i casi accertati sarebbe...

Allerta massima al policlinico di Catania dove un focolaio di contagio da coronavirus è divampato a partire dalla sala parto dell’ospedale. Come riporta La Sicilia, al momento i casi accertati sarebbero sette e tutti riguarderebbero operatori sanitari. In particolare si parla di 2 infermieri, 4 ausiliari e un anestesista. La notizia ha fatto scattare subito la procedura di emergenza e nelle prossime ore tutto il personale e le gestanti ricoverate saranno sottoposti a tampone. “Siamo preoccupati per le notizie che arrivano dal delicato e sensibile reparto del Policlinico. Abbiamo chiesto alla direzione immediati provvedimenti. E in effetti i responsabili hanno già previsto per domani mattina tamponi a tappeto su tutto il personale e le pazienti ricoverate” ha spiegato il segretario del Nursind, Salvatore Vaccaro.