FOGGIA. RICONOSCE IL LADRO CHE CERCA DI ENTRARGLI IN CASA E LO CONTATTA SUI SOCIAL: «BRAVO, TORNA QUANDO VUOI»

Un uomo ha tentato di entrare in casa di un imprenditore foggiano, Gian Michele Romano, che il giorno dopo ha scritto in privato su Facebook al presunto ladro.

L’imprenditore ha anche pubblicato sulla sua pagina Fb il video delle telecamere di sicurezza che hanno immortalato il ladro che lui chiama Carlo mentre cerca di entrare in casa sua. «Gli ho scritto in privato su Facebook – racconta Gian Michele – inviandogli anche il video di quello che stava cercando di fare. Gli ho scritto “bravo Carlo torna quando vuoi magari ti aiuto io ad aprire la porta”, per fargli capire che io so chi è lui».

Secondo l’imprenditore «se tutti noi scriviamo a quelli come Carlo e gli togliamo la maschera forse questa gente inizierà ad avere paura. Foggia ha 23.000 denunce ma alla fine sono sempre gli stessi, perché un ladro esce ogni giorno per andare a rubare, quindi alla fine saranno un centinaio di poveracci».