FOGGIA: SI ROMPE MONTACARICHI, BARA SOSPESA IN ARIA PER ORE. INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO

Un episodio insolito quello avvenuto a Foggia quando una bara è rimasta sospesa ad un’altezza vertiginosa.

Tutto è cominciato nel primo pomeriggio del 31 dicembre 2021 quando, gli operai di una ditta di pompe funebri, dopo aver constatato l’impossibilità di trasporto della bara mediante le scale interne dell’edificio o l’ascensore, hanno deciso di installare un montacarichi per il trasporto esterno del feretro.

A causa di un guasto del dispositivo elettronico, però, il montacarichi si è bloccato lasciando la bara in sospeso per circa 5 ore , a riportare il feretro a terra sono stati i vigili del fuoco con la propria motoscala. La circolazione stradale è stata interrotta per oltre tre ore.

L’episodio, terminato senza gravi conseguenze, ha inevitabilmente catturato l’attenzione di passanti e residenti. Sul luogo dell’accaduto sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale.