Folle inseguimento sulla SS417 a Ramacca: in auto rubata quasi 8 chili di droga, arrestato 36enne appena scarcerato

Colpo grosso dei Carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Palagonia che, sulla base degli indizi raccolti e ancora da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato in flagranza un 36enne del posto con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Erano circa le 19 quando una pattuglia della Radiomobile, in transito lungo la SS 417 nel territorio di Ramacca, ha notato un’Alfa Romeo Giulietta procedere a velocità elevatissima, mettendo in pericolo gli altri utenti della strada. I militari hanno quindi attivato sirena e lampeggiante intimando l’alt al conducente che, invece di fermarsi, ha accelerato ulteriormente dando il via a un inseguimento ad alta tensione.

La fuga è terminata poco dopo grazie all’intervento di un’altra “gazzella”, giunta in supporto su richiesta della centrale operativa, che ha sbarrato la strada al fuggitivo impedendogli ogni via di scampo.

La successiva perquisizione del veicolo ha chiarito i motivi del tentativo di sottrarsi al controllo. All’interno dell’abitacolo dell’Alfa Romeo, i Carabinieri hanno rinvenuto tre buste di plastica sottovuoto contenenti complessivamente quasi 3,5 chilogrammi di marijuana. In un altro involucro sono stati trovati 40 panetti di hashish per un peso totale di circa 4 chilogrammi.

Gli accertamenti effettuati nell’immediatezza attraverso la banca dati delle forze di polizia hanno inoltre permesso di scoprire che l’auto era stata rubata lo scorso gennaio a Lentini, in provincia di Siracusa, a una 20enne del posto. La giovane, informata del ritrovamento, ha ringraziato i militari per la restituzione del veicolo.

Il 36enne, che era stato scarcerato poco più di una settimana fa per reati analoghi in materia di stupefacenti, è stato arrestato in flagranza. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.