FOLLIA A CATANIA: PADRE IN SCOOTER SENZA CASCO CON MOGLIE E BIMBO DI 2 ANNI

Proseguono i controlli straordinari del territorio coordinati dalla Polizia di Stato in tutto il territorio cittadino. In particolare, giovedì e venerdì mattina, è stata realizzata nella zona del centro storico un’attività di controllo integrato del territorio, finalizzata a contrastare e prevenire ogni forma di illegalità, con un focus particolare sulle violazioni al Codice della Strada.

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con il supporto della Polizia Locale, hanno eseguito mirati posti di controllo in piazza San Domenico e piazza Santa Nicolella, proprio nei pressi della Questura.

L’azione di controllo ha consentito di rilevare numerose infrazioni al Codice della strada, permettendo di sanzionare i comportamenti di automobilisti e motociclisti indisciplinati. Nel complesso sono stati identificate dalla Polizia di Stato oltre 100 persone e controllati 70 mezzi e sono stati elevati, a cura della Polizia Locale, 44 verbali, dei quali ben 16 hanno riguardato contestazioni per la guida di mezzi a due ruote senza il prescritto casco protettivo.

Tra i conducenti sanzionati, anche un minorenne che guidava un motociclo senza patente e un uomo che viaggiava in motorino senza casco e con a bordo la moglie e il figlioletto di soli due anni.

Le violazioni maggiormente riscontrate hanno riguardato l’assenza della copertura assicurativa, ben nove. Cinque sanzioni sono state elevate per guida senza aver mai conseguito la patente, quattro per l’assenza della revisione periodica e due conducenti sono anche stati sanzionati per essere stati sorpresi alla guida senza la cintura di sicurezza.

Le sanzioni complessivamente comminate ammontano a oltre 26 mila euro, tredici sono stati i veicoli sottoposti a fermo amministrativo e nove i sequestri amministrativi.

Tali controlli hanno come finalità quella di garantire il rispetto della normativa vigente a tutela della sicurezza di tutti gli utenti della strada, in primis, quella degli stessi conducenti e passeggeri.

Le attività di verifica in argomento sono inserite nel più ampio contesto dei controlli che Polizia di Stato sta realizzando in tutta la provincia di Catania. Ulteriori servizi sono stati già programmati e verranno effettuati, proprio nei prossimi giorni, dai poliziotti della Questura di Catania, non soltanto nella zona del centro cittadino, ma anche in altri quartieri della città, con particolare attenzione agli snodi viari ove si registra maggior traffico veicolare.