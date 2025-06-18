FOLLIA A ROMA: 81ENNE SCENDE LA SCALINATA DI TRINITÀ DEI MONTI CON L’AUTO

Roma – Una scena surreale, ma non del tutto inedita, si è verificata nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 giugno nel cuore della Capitale: un’auto è finita sulla celebre scalinata di Trinità dei Mon...

Roma – Una scena surreale, ma non del tutto inedita, si è verificata nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 giugno nel cuore della Capitale: un’auto è finita sulla celebre scalinata di Trinità dei Monti, a Piazza di Spagna.

Erano passate da poco le 4:00 quando la sala operativa dei vigili del fuoco di Roma ha ricevuto una chiamata per un intervento urgente in Centro Storico. Sul posto sono state inviate la squadra 1/A, un’autogru e il carro crolli per recuperare una Mercedes Classe A rimasta incastrata lungo i gradini della monumentale scalinata.

Alla guida dell’auto c’era un uomo italiano di 81 anni, che avrebbe imboccato la scalinata provenendo da piazza della Trinità dei Monti per cause ancora in fase di accertamento. L'auto ha percorso un tratto considerevole dei gradini prima di arrestarsi, suscitando stupore e preoccupazione tra i passanti e gli operatori intervenuti.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono giunti anche gli agenti del I gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale, che hanno provveduto a far scendere il conducente dal veicolo. È stato richiesto l’intervento del personale sanitario del 118, ma non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

I vigili del fuoco, con estrema cautela, hanno rimosso l’auto utilizzando tavole di legno poste sui gradini per evitare ulteriori danni alla scalinata, uno dei simboli artistici più noti al mondo.

Denuncia e accertamenti in corso

Al termine degli accertamenti preliminari, l’81enne è stato denunciato, pur risultando negativo ai test alcolemici eseguiti sul posto. Resta ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, su cui stanno proseguendo le indagini da parte della polizia locale.

La vicenda si inserisce in una triste casistica che vede la scalinata di Trinità dei Monti, Patrimonio dell’Umanità, teatro di episodi simili, spesso causati da distrazione, disorientamento o mancanza di adeguata segnaletica.