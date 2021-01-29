FOLLIA NELLA NOTTE NEL TORINESE: UOMO UCCIDE LA MOGLIE E IL FIGLIO DI 5 ANNI, POI SI GETTA DAL BALCONE MA SI SALVA

Dramma familiare nel Torinese dove Alexandro Riccio ha ucciso il figlio di 5 anni e la moglie, poi ha tentato di togliersi la vita lanciandosi dal balcone. I Carabinieri hanno trovato l’uomo a terra n...

Dramma familiare nel Torinese dove Alexandro Riccio ha ucciso il figlio di 5 anni e la moglie, poi ha tentato di togliersi la vita lanciandosi dal balcone. I Carabinieri hanno trovato l’uomo a terra nel cortile del condominio. Alexandro Riccio, 39 anni, è ricoverato al Cto di Torino, non è in pericolo di vita. E’ piantonato dai militari in un reparto dell’ospedale. E’ successo a Carmagnola in un condominio di via Barbaroux.

L’allarme nel cuore della notte è stato dato dai vicini svegliati dalle urla di un litigio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale e della compagnia di Moncalieri. Riccio ha ucciso la moglie Teodora Casasanta (39 anni) e il figlioletto Ludovico (5 anni)