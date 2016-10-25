Fondo perduto fino al 70%: 424 mil.€ per sostenere gli investimenti nelle aziende agricole siciliane

Il P.S.R. entra nel vivo con l'approvazione delle disposizioni attuative della della Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Il Decreto e le disposizioni sono stati trasmessi a...

Il P.S.R. entra nel vivo con l'approvazione delle disposizioni attuative della della Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Il Decreto e le disposizioni sono stati trasmessi alla Corte dei Conti per il preventivo visto di legittimità e per la successiva e imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che determinerà l'apertura del bando.

La sottomisura 4.1 ha come obiettivo l’ammodernamento del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare attraverso un regime di sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e/o immateriali, volti al miglioramento del rendimento globale nonché al riposizionamento delle stesse sui mercati.

Nello specifico la misura intende:

sostenere il processo di ristrutturazione aziendale attraverso l’ampliamento della dimensione economica, l’introduzione di nuove tecnologie ed innovazioni, con attenzione anche alla sostenibilità ambientale e al miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro; favorire la concentrazione dell’offerta; sviluppare le produzioni agroalimentari di III, IV e V gamma; incentivare interventi di integrazione, sia orizzontale che verticale, finalizzati ad aumentare il valore aggiunto delle produzioni ed il reddito dei produttori, anche attraverso investimenti per la logistica e l’utilizzo delle TIC; migliorare la qualità dei prodotti agricoli e zootecnici, anche attraverso investimenti funzionali all'implementazione di sistemi di qualità, tracciabilità e gestione ambientale; ridurre i costi di produzione e migliorare le condizioni di produzione e di allevamento compatibilmente anche con le necessità di protezioni e dell’ambiente e del paesaggio; incentivare la diversificazione degli ordinamenti colturali e delle produzioni agricole, anche verso settori non alimentari; sostenere gli investimenti effettuati da giovani agricoltori nell'ambito di azioni integrate a livello aziendale (pacchetto giovani); Sostenere gli investimenti effettuati da imprese agricole e P.M.I. nell'ambito di azioni integrate (Pacchetto di filiera)

Potranno partecipare al bando gli agricoltori, persone fisiche e giuridiche (imprenditore individuale, società agricola di persone,capitali o cooperativa ),le associazioni di agricoltori e reti di imprese di agricoltori le cui iniziative progettuali riguardino interventi in aziende agricole ubicate nell'intero territorio della Regione Sicilia.

La dotazione finanziaria pubblica della sotto misura 4.1 per l’intero periodo di programmazione è pari ad € 424.000.000 di spesa pubblica.

Il livello contributivo a fondo perduto in conto capitale è pari al 50% del costo del l’investimento ammissibile. Previsto inoltre un contributo pari al 70% per i seguenti casi:

investimenti realizzati da giovani agricoltori che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno; investimenti collettivi e progetti integrati che si realizzano a sostegno di più di una misura; investimenti localizzati in zone montane, zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane e zone soggette ad altri vincoli specifici interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura PSR Sicilia 2014/2020

La dimensione finanziaria massima dell’investimento complessivo ammesso a finanziamento per ciascuna iniziativa nell'ambito della presente sotto misura per il periodo di programmazione 2014-2020 non potrà eccedere 3.000.000,00 € per gli investimenti ri guardanti la fase produttiva e 5.000.000 euro nel caso di investimenti di filiera.

