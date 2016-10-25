95047

Fondo perduto fino al 70%: 424 mil.€ per sostenere gli investimenti nelle aziende agricole siciliane

Il P.S.R. entra nel vivo con l'approvazione delle disposizioni attuative della della Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Il Decreto e le disposizioni sono stati trasmessi a...

A cura di Redazione Redazione
25 ottobre 2016 21:37
Fondo perduto fino al 70%: 424 mil.€ per sostenere gli investimenti nelle aziende agricole siciliane -
Oltre 95047
Condividi

Il P.S.R. entra nel vivo con l'approvazione delle disposizioni attuative della della Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Il Decreto e le disposizioni sono stati trasmessi alla Corte dei Conti per il preventivo visto di legittimità e per la successiva e imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che determinerà l'apertura del bando.

La   sottomisura 4.1 ha come obiettivo l’ammodernamento   del    sistema   produttivo   agricolo  ed   agroalimentare  attraverso un regime di sostegno per  le  imprese   agricole che realizzano investimenti materiali  e/o  immateriali,  volti  al  miglioramento  del  rendimento  globale  nonché  al  riposizionamento  delle  stesse  sui mercati. 

Nello specifico la misura intende:

  1. sostenere   il   processo   di   ristrutturazione   aziendale    attraverso   l’ampliamento   della   dimensione  economica,  l’introduzione  di  nuove  tecnologie  ed  innovazioni,   con  attenzione  anche  alla  sostenibilità  ambientale e al miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;
  2. favorire la concentrazione dell’offerta;
  3. sviluppare le produzioni agroalimentari di III, IV  e V gamma;
  4. incentivare  interventi  di  integrazione,  sia  orizzontale  che  verticale,  finalizzati  ad  aumentare  il  valore  aggiunto  delle  produzioni  ed  il  reddito  dei  produttori,  anche  attraverso  investimenti  per  la  logistica e l’utilizzo delle TIC;
  5. migliorare  la  qualità dei  prodotti  agricoli e  zootecnici, anche  attraverso  investimenti  funzionali  all'implementazione di sistemi di qualità, tracciabilità e gestione ambientale;
  6. ridurre  i  costi  di  produzione  e  migliorare  le  condizioni  di  produzione  e  di  allevamento  compatibilmente anche con le necessità di protezioni e dell’ambiente e del paesaggio;
  7. incentivare  la  diversificazione  degli  ordinamenti  colturali  e  delle  produzioni  agricole,  anche  verso  settori non alimentari;
  8. sostenere  gli  investimenti  effettuati  da  giovani  agricoltori  nell'ambito  di  azioni  integrate  a  livello aziendale (pacchetto giovani);
  9. Sostenere  gli  investimenti  effettuati  da  imprese  agricole  e  P.M.I.  nell'ambito  di  azioni  integrate  (Pacchetto di filiera)

Potranno partecipare al bando gli  agricoltori,  persone  fisiche  e  giuridiche (imprenditore  individuale,  società  agricola di persone,capitali o cooperativa ),le  associazioni di agricoltori  e  reti di imprese di agricoltori le cui iniziative  progettuali  riguardino  interventi in aziende agricole ubicate nell'intero territorio della Regione Sicilia.

La  dotazione  finanziaria  pubblica  della  sotto misura   4.1  per  l’intero  periodo  di  programmazione  è  pari  ad  €  424.000.000  di  spesa  pubblica.

Il livello contributivo a fondo perduto in conto capitale è pari al 50% del costo del l’investimento ammissibile. Previsto inoltre un contributo pari al 70% per i seguenti casi:

  1. investimenti    realizzati  da  giovani  agricoltori   che  si sono  già  insediati durante i cinque  anni  precedenti la domanda  di  sostegno;
  2. investimenti collettivi e progetti integrati che si  realizzano a sostegno di più di una misura;
  3. investimenti localizzati in zone montane, zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone  montane e zone soggette ad altri vincoli specifici
  4. interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura PSR Sicilia 2014/2020

La  dimensione  finanziaria  massima  dell’investimento complessivo  ammesso  a  finanziamento  per  ciascuna  iniziativa  nell'ambito  della  presente  sotto misura  per  il  periodo di  programmazione  2014-2020 non potrà eccedere  3.000.000,00 € per  gli investimenti ri guardanti la  fase  produttiva  e 5.000.000  euro  nel caso  di  investimenti  di filiera.

PER ULTERIORE INFO CLICCA QUA

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047