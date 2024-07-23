FONTANA DI LAVA IN CORSO AL CRATERE VORAGINE CON EMISSIONE DI CENERE VERSO ESE E TRABOCCO LAVICO DAL CRATERE BOCCA NUOVA
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle immagini della rete di videosorveglianza si osserva che la forte attività stromboliana al cratere Voragine prec...
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle immagini della rete di videosorveglianza si osserva che la forte attività stromboliana al cratere Voragine precedentemente descritta nel comunicato di aggiornamento delle ore 2:08 UTC, è evoluta in fontana di lava.
Tale attività è attualmente in corso e produce un'emissione di cenere che, in accordo con il modello previsionale, si disperde in direzione ESE.
Si osserva inoltre che è iniziato un trabocco lavico dall'orlo occidentale del cratere Bocca Nuova.
Dal punto di vista sismico l'ampiezza media del tremore vulcanico è ulteriormente aumentata.
Le sorgenti del tremore permangono nell'area del cratere Voragine ad una elevazione di circa 3000 m sul livello del mare.
Si registra un ulteriore incremento della frequenza di accadimento e dell'ampiezza degli eventi infrasonici localizzati al cratere Voragine.
L'ampiezza del tremore infrasonico è in aumento.
A partire dalle 02:00 circa UTC la rete clinometrica mostra chiari variazioni, maggiormente evidenti alle stazioni sommitali. Il dilatometro di Monte Ruvolo ha cumulato una decompressione pari a circa 10 nanostrain ed è attualmente ancora in fase di aggiornamento.