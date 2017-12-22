Fontanarossa, record dei 9 milioni di passeggeri

Oggi l'aeroporto di Catania ha raggiunto lo storico record dei 9 milioni di passeggeri annui, anticipato da un trend di crescita del 16% da gennaio.

La passeggera numero 9 milioni è Antonia Tomasello, 32 anni, originaria di Barrafranca (Enna), di rientro in Germania dopo un periodo di ferie.

La donna, da tre anni psicoterapeuta in un ospedale di Hannover, era in partenza per Monaco. Accolta dall'ad della Sac, Nico Torrisi, e dal direttore dell'Enac dello scalo, Vincenzo Fusco, la passeggera è stata "premiata" con due biglietti (andata e ritorno per Francoforte) offerti da Lufthansa e consegnati da Nicola De Paola di Lufthansa Group.

A Fontanarossa a luglio e agosto si è registrato il picco di passeggeri mai transitati in un solo mese: 1.012.412 e poi 1.015.765.

La Sac, spiega Torrisi, "ha saputo intercettare e fidelizzare quote di traffico da e per l'Europa dell'Est, dall'Africa (con Casablanca) e dall'Asia con Istanbul, Tel Aviv e prossimamente Dubai,in connessione con Estremo oriente e Australia".

