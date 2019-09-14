FORESTALE INVESTITO MENTRE SPEGNE UN INCENDIO SULLA SS114 SIRACUSA – AUGUSTA
Un operatore del Corpo forestale è stato investito da un’auto mentre era impegnato nello spegnimento di un incendio sulla strada statale 114 Orientale sicula.
La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire l’atterraggio dell’eliambulanza e permettere alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi.
Sul posto operatori del 118, del corpo forestale, i Carabinieri e squadre Anas, impegnate nella gestione della viabilità. Il traffico è stato deviato sulla viabilità locale, l’uomo è ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania.