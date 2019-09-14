FORESTALE INVESTITO MENTRE SPEGNE UN INCENDIO SULLA SS114 SIRACUSA – AUGUSTA

Un operatore del Corpo forestale è stato investito da un’auto mentre era impegnato nello spegnimento di un incendio sulla strada statale 114 Orientale sicula.La strada è stata chiusa al traffico in en...

A cura di Redazione 14 settembre 2019 22:26

Condividi