FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO, LA DOMANDA SCADE IL 28 LUGLIO

Il Comune avvisa che scade improrogabilmente il 28 luglio 2017 la presentazione delle domande per gli studenti iscritti e frequentanti i tre corsi della Scuola Secondaria di 1° Grado (Scuola Media Inf...

Il Comune avvisa che scade improrogabilmente il 28 luglio 2017 la presentazione delle domande per gli studenti iscritti e frequentanti i tre corsi della Scuola Secondaria di 1° Grado (Scuola Media Inferiore) e la Scuola Secondaria di 2° Grado (Scuola Media Superiore) che, per avere diritto, per l’a.s. 2016/2017, alla fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo, come stabilito dalla Circolare n.14 del 17.05.2017 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1)Fotocopia documento di riconoscimento del genitore

2)Codice fiscale del soggetto richiedente.

Possono fruire del contributo i genitori degli studenti, residenti in questo Comune, appartenenti a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) dell’anno 2015 sia uguale o inferiore ad EURO 10.632,94.

Gli studenti, aventi diritto, frequentanti i tre corsi di Scuola Secondaria di 1° Grado (Scuola Media Inferiore) ed il primo anno di corso della Scuola Secondaria Superiore di 2° Grado (Scuola Media Superiore) sono autorizzati ad acquistare i libri di testo il cui importo verrà rimborsato parzialmente o totalmente con apposito ruolo predisposto a cura del Comune in ragione dei fondi che verranno accreditati dal Ministero degli Interni e delle domande pervenute.

Per quanto si riferisce agli studenti frequentanti i vari anni di corso successivi al primo della Scuola Secondaria di 2° Grado (Scuola Media Superiore), si procederà ad assegnare a ciascuna Istituzione Scolastica, sulla base dei fondi accreditati e delle domande pervenute, somme da destinare all’acquisto dei libri di testo da fornire anche in comodato d’uso agli aventi diritto.

Il modello di domanda è disponibile presso le scuole di appartenenza e può essere altresì scaricato dal sito del Comune di Paternò:

www.comune.paterno.ct.it.