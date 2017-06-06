95047

FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO, LA DOMANDA SCADE IL 28 LUGLIO

06 giugno 2017
Cronaca
Il Comune avvisa che scade improrogabilmente il 28 luglio 2017 la presentazione delle domande per gli studenti iscritti e frequentanti i tre corsi della Scuola Secondaria di 1° Grado (Scuola Media Inferiore) e la Scuola Secondaria di 2° Grado (Scuola Media Superiore) che, per avere diritto, per l’a.s. 2016/2017, alla fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo, come stabilito dalla Circolare n.14 del 17.05.2017 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1)Fotocopia documento di riconoscimento del genitore

2)Codice fiscale del soggetto richiedente.

Possono fruire del contributo i genitori degli studenti, residenti in questo Comune, appartenenti a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) dell’anno 2015  sia uguale o inferiore ad EURO 10.632,94.

Gli studenti, aventi diritto, frequentanti i tre corsi di Scuola Secondaria di 1° Grado (Scuola Media Inferiore) ed il primo anno di corso della Scuola Secondaria Superiore di 2° Grado (Scuola Media Superiore) sono autorizzati ad acquistare i libri di testo il cui importo verrà rimborsato parzialmente o totalmente con apposito ruolo predisposto a cura del Comune in ragione dei fondi che verranno accreditati dal Ministero degli Interni e delle domande pervenute.

Per quanto si riferisce agli studenti frequentanti i vari anni di corso successivi al primo della Scuola Secondaria di 2° Grado (Scuola Media Superiore), si procederà ad assegnare a ciascuna Istituzione Scolastica, sulla base dei fondi accreditati e delle domande pervenute, somme da destinare all’acquisto dei libri di testo da fornire anche in comodato d’uso agli aventi diritto.

Il modello di domanda è disponibile presso le scuole di appartenenza e può essere altresì scaricato dal sito del Comune di Paternò:
www.comune.paterno.ct.it.

